Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в официальном Facebook-аккаунте главы Киевской областной военной администрации (ОВА) Руслана Кравченко, российско-оккупационные войска в ночь на эту пятницу вновь попытались атаковать регион, запустив дроны-камикадзе.

По словам Кравченко, в регионе эффективно отработали силы противовоздушной обороны, которые «приземлили» фактически все вражеские цели. Кроме того, не зафиксировано никаких прямых попаданий «Гераней-2/Шахедов» в объекты жилой гражданской или критически-важной инфраструктуры нет. Кроме того, пострадавших среди мирного населения — нет.

Однако, глава Киевской ОВА добавил, что есть информация о падении обломков российско-иранских дронов-камикадзе вне пределов населенных пунктов Киевщины.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Зеленский рассказывал, сколько церквей и храмов Украины уничтожены ударами «второй армии мира».