Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал «АТЕШ», агентурной сети движения сопротивления удалось зафиксировать развертывание новой оборонной линии обороны у воинской части пограничной службы ФСБ в районе поселка Приютное.

В частности, в период проведения разведывательных мероприятий, партизанами выявлены наблюдательные пункты, пулеметные точки и траншеи. Кроме того, обустроен дополнительный блок пост рядом с пляжем, с которого контролируются процесс перемещения гражданского населения и туристов.

При этом, «сотрудники» ФСБ весьма вольготно чувствуют себя, неся подобную службу на объекте, игнорируя угрозу отдыхающим гражданским лицам, из-за размещения траншей и всех огневых точки фактически в курортной зоне.

Фото — t.me/atesh_ua

Фото — t.me/atesh_ua

Фото — t.me/atesh_ua

Фото — t.me/atesh_ua

Ранее наш информационный портал писал о том, что РФ оставила для обороны Красногоровки на Донетчине только «штрафников».