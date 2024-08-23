Как информирует «НБН» со ссылкой на видеоматериал, обнародованный российским Telegram-каналом BAZA, сегодня осуществлен очередной удар украинскими беспилотниками по нефтебазе в Пролетарске (Ростовская область), которую 300 сотрудников МЧС РФ не в состоянии потушить в течение 5 последних дней.

В соответствии с данными BAZA, дрон-камикадзе ВСУ якобы попытался атаковать территорию нефтебазы сегодня, 23 августа, около 5 утра. При этом, если верить росСМИ, беспилотник был сбит, и вследствие падения обломков никто не пострадал.

Также известно о том, что на текущий момент у российских спасателей не получается даже локализовать возгорание: возникла высокая степень угрозы распространения огня на резервуары с керосином, что грозите еще более масштабными последствиями.

Ранее наш информационный портал писал о том, что фотоснимки NASA показали масштабный пожар на аэродроме «Мариновка» после удара БПЛА.