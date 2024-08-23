Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление спикера Пентагона Сабрины Сингх, опубликованное на официальной странице Минобороны США, глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин в ближайшие дни намерен поговорить со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым касательно обстановки на Курщине.

По словам Сингх, Киев должен в действительности раскрыть свои цели и задачи, «и это все еще то», что Пентагон стремится услышать от украинского военного командования, в частности, «как это [«Курский прорыв»] вписывается в стратегические операции [ВСУ]».

При этом, спикер оборонного ведомства США добавила — поддержка Вашингтоном Киева останется в непоколебимых пределах, и Пентагон лишь желает узнать, планирует ли Украины удерживать российские территории под контролем и далее.

Сингх резюмировала:

…Но мы будем продолжать поддерживать Украину в ее борьбе и во всем, что ей нужно для достижения успеха.

Ранее мы писали о том, что в Институте изучения войны продемонстрировали, какую площадь Курщины «зачистили» Силы обороны от армии Путина.