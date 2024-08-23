Как информирует «НБН» со ссылкой на пояснение, озвученное офицером сектора планирования бригады «Рубеж» майора Нацгвардии Дмитрия Кожубенко, обнародованное в «Эспрессо», российско-оккупационная армия не сняла с Лимано-Бахмутского направления резервные подразделения для отправки на защиту Курщины

По словам Кожубенко, захват «второй армией мира» Покровска означает не только потерю Силами обороны важной логистической «артерии» на Лимано-Бахмутском направлении, но и фактически утрату Украиной еще одного крупного города в Донецкой области.

Военный добавил, что армия Путина продолжает наступательно-штурмовые действия на вышеуказанном направлении, бросая в бой то большие, то меньшие подразделения, и по этой причине сейчас не фиксируется существенного сокращений активности «хороших русских».

Кожубенко резюмировал:

Нет информации о том, что противник перебрасывает свои силы с нашего направления [в Курскую область].

Ранее мы писали о том, что в городской военной администрации рассказывали, какие районы Мирнограда приоритетны в эвакуации населения.