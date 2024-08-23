Как информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-аккаунт ГУ ПФУ Донетчины, подать заявку на назначение 75-процентной льготной оплаты коммунальных услуг разрешается жене/мужу участника боевых действий, включая иных членов семьи.

Членам семей защитников и УБД предоставляется право на обращение в органы ПФУ, к должностным особам исполнительных органов или в ЦПАУ для направления заявления и надлежащей документации касательно назначения льгот на «коммуналку», если льготник не в состоянии обратиться в самостоятельном порядке из-за уважительных причин (прохождения воинской службы, болезни, инвалидности и так далее).

Для внесения в Госреестр данных о льготнике, законному представителю или дееспособному совершеннолетнему члену его семьи, необходимо подать в территориальный орган ПФУ заявление, копии пакет документации, подтверждающих наличие родственных связей со льготником/законность представления его интересов/его право на соцподдержку.

В частности, членами семьи УБД/военнослужащего являются:

жены/мужья, не исключая несовершеннолетних детей (до 18 лет);

неженатые совершеннолетние дети, которых признали особами с инвалидностью с детства 1 и 2 группы или лицами с инвалидностью 1 группы;

граждане, которые проживают совместно с лицами с инвалидностью из-за войны 1 группы и ухаживающие за ними (если нетрудоспособные не состоят в браке);

нетрудоспособные мать/отец;

лица, находящиеся под опекой/попечительством граждан, имеющих право на льготы, и проживающие вместе с ними.

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