Как информирует «НБН» со ссылкой на материал The Hill, американским правоохранителям удалось оперативно найти и арестовать 66-летнего жителя Аризоны, угрожавшего убийством экс-главе Белого дома Дональду Трампу.

В частности, Рональда Сивруда смогли задержать в округе Кочис (штат Аризона). По словам спикер офиса шерифа Кэрола Капаса, потенциальный убийца в социальных сетях открыто высказывался о своих намерениях относительно Трампа: взятие под стражу произошло всего через несколько часов после начала розыскных мероприятий.

Также, правоохранители сообщили — на 66-летнего мужчину открыт невыполненный ордер на арест в штате Висконсин (за управление авто в нетрезвом состоянии), при этом, фигурант нового дела разыскивался за отказ от регистрации за совершение сексуальных преступлений и провоцирование дорожно-транспортного происшествия в Аризоне.

Ранее мы писали о том, что Трамп рассказывал, при каких условиях признает поражение в президентской кампании.