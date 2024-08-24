Как информирует «НБН» со ссылкой на материал АрміяInform, сегодня, 24 августа, изображения с защитником нашей страны внезапно появилось на 33 интернет-ресурсах предприятий на ВОТ Украины, что явно было приурочено к соответствующей годовщине Независимости Украины.

В частности, проукраинские «хактивисты» постарались напомнить населению временно оккупированных территорий (ВОТ) о приближении восстановления границ страны «до последнего метра».

Хакеры разместили «агитацию» на страницах «Камаз-Центра» в Донецке (авто используются оккупантами в военных целях), «Айтикома» в Симферополе (предоставляет спектр телекоммуникационных услуг вражеским объектам), «Аристелиса» в Мариуполе (оформляет паспорта страны-агрессора).

Также, аналогичное предупреждение от наших хакеров было помещено и на страницу пропагандистского кинофестиваля «День Победы».

Фото — armyinform.com.ua

Ранее мы писали о том, как Зеленский поздравил сограждан с Днем Независимости Украины.