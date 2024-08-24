Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу Минобороны США, стало известно содержимое вышеуказанного пакета военной помощи для усиления обороноспособности нашей страны.

В частности, ВСУ смогут рассчитывать на получение от Пентагона:

оборудования и боеприпасов для ликвидации беспилотных авиационных систем (c-UAS);

боеприпасов для ракетно-артиллерийских комплексов повышенной мобильности (HIMARS);

артиллерийских боеприпасов калибром 155-мм и 105-мм;

ракет трубного запуска с интегрированным оптическим отслеживанием/проводным наведением (TOW);

противотанковых переносных комплексов Javelin и AT-4;

многофункциональных колесных автотранспортных средства высокой мобильности («хамви» или HMMWV);

боеприпасов к стрелковому оружию;

медицинского оборудования;

подрывных устройств и аналогичных боеприпасов;

запчастей и вспомогательной амуниции.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Германия отправляла в Украину в составе своего пакета военной поддержки.