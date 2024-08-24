Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу Минобороны США, стало известно содержимое вышеуказанного пакета военной помощи для усиления обороноспособности нашей страны.
В частности, ВСУ смогут рассчитывать на получение от Пентагона:
- оборудования и боеприпасов для ликвидации беспилотных авиационных систем (c-UAS);
- боеприпасов для ракетно-артиллерийских комплексов повышенной мобильности (HIMARS);
- артиллерийских боеприпасов калибром 155-мм и 105-мм;
- ракет трубного запуска с интегрированным оптическим отслеживанием/проводным наведением (TOW);
- противотанковых переносных комплексов Javelin и AT-4;
- многофункциональных колесных автотранспортных средства высокой мобильности («хамви» или HMMWV);
- боеприпасов к стрелковому оружию;
- медицинского оборудования;
- подрывных устройств и аналогичных боеприпасов;
- запчастей и вспомогательной амуниции.
Ранее наш информационный портал писал о том, что Германия отправляла в Украину в составе своего пакета военной поддержки.
Добавить комментарий