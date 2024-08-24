Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в официальном Telegram-канале главы Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадима Филашкина, утром этой субботы, 24 августа, «вторая армия мира» нанесла по городу Константиновка очередной удар, попав по объектам гражданской инфраструктуры на Левобережье.

По словам главы Донецкой ОВА, по меньшей мере 3 человека были убиты российскими военными преступниками, и еще у 2 ранения различной степени тяжести, — «таковы предварительные последствия обстрела Константиновки».

Впрочем, медицинским службам удалось своевременно оказать пострадавшим гражданам необходимую первую помощь и оперативно доставить раненых для госпитализации в ближайшую больницу. Сейчас на месте инцидента работает следственно-оперативная группа, цель которой — сбор доказательств преступлений государства-террориста.

Филашкин акцентировал:

Еще раз призываю всех: берегите себя! Эвакуируйтесь!

Ранее мы писали о том, что в Запорожской ОВА сообщали о состоянии здоровья детей, пострадавших из-за российского обстрела кафе в Малокатериновке.