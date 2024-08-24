Как информирует «НБН» со ссылкой на материал издания Politico, Белый дом ожидает перезагрузки взаимоотношений с Кремлем, и потому не стремится разрешать Украине бить по РФ, поскольку такие действия могут «свести на нет эти усилия».

По словам источников издания, в начале текущего месяца, 2-партийной коалицией представителей Сената была организована встреча с советником президента США Джозефа Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном, в ходе которой от Белого дома потребовали сменить позицию касательно разрешения Украине на дальнобойные удары по РФ, пока «не стало слишком поздно».

Однако, вышеописанный запрос разозлил функционеров администрации Байдена, указавших, что США совершили в поддержке Украины больше, чем любое иное государство, и Вашингтон не намерен ставить под угрозу собственную нацбезопасность, допуская атаки ВСУ на российскую территорию.

Ранее мы писали о том, как в Минобороны США рассказывали, что входит в новый пакет военной помощи Украине.