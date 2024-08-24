Как информирует «НБН» со ссылкой на материал портала «Эспрессо», спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил — на протяжении минувших нескольких суток, российские корабельные группировки, в состав которых входят ракетоносители, опасаются находиться в акватории Черного моря.

По словам Плетенчука, в течение уже четырех суток, в водах Черного моря не наблюдается никакой активности кораблей ЧФ РФ. При этом, идентичное поведение флота страны-агрессора фиксируется и в акватории Азовского моря, но, — «еще дольше», поскольку враги понимают, что в Приазовье удерживать суда не имеет никакого смысла (видимо из-за регулярных атак Украины с помощью аквадронов).

Спикер ВМС ВСУ акцентировал:

Именно поэтому, можно сказать, что ситуация полностью контролируемая. Конечно, россияне очень любят символизм [потенциальный удар по Украине в День независимости], но не очень это им удается.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Плетенчук подтверждал потопление Украиной российского парома в морпорту «Кавказ».