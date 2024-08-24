Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал губернатора Воронежской области Александра Гусева, из-за падения обломков «неизвестного» дрона-камикадзе лишь загорелась трава, и возгорание было ликвидировано.

Впрочем, после повторной дроновой атаки, свалившиеся фрагменты БПЛА спровоцировали резкое расширение площади пожара, повлекшего за собой серию детонаций на «взрывоопасных объектах».

В частности, местны Telegram-каналы пишут о масштабном пожаре, охватившем склада боеприпасами в Острогожске на территории Воронежской области.

Следует отметить, что в Острогожске базируется учебный центр, подготавливающий младших специалистов для автобронетанковой службы российского оборонного ведомства.

Ранее наш информационный портал писал о том, что вчера, 23 августа, Украина продублировала дроновый удар по горящей нефтебазе в Ростовской области.