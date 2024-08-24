Как информирует «НБН», со ссылкой на официальный сайт Верховной Рады Украины, проект закона № 8371 возвращен с «автографом» президента Зеленского сегодня, 24 августа.

Следует отметить, что в эту субботу, во время обращения, приуроченного к празднованию Дня независимости, Зеленский напомнил о духовной независимости украинского социума, указав — что наше православное течение сегодня наконец сделало решительный шаг «к освобождению от московских чертей».

Впрочем, документ, подписанный президентом, вступит в силу лишь спустя 30 дней со дня его опубликования в правительственной прессе. При этом, у религиозных организаций Украины, связанных с РПЦ, останется, как минимум, 9 месяцев, на полный разрыв отношений с попами государства-террориста.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Зеленский сообщал, сколько украинских церквей и храмов уничтожено российскими атаками.