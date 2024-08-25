Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского, остановить удары страны-агрессора по нашим городам можно лишь ответными атаками на носители вышеописанного вооружения — самолетам РФ, дислоцирующихся на военных аэродромах.

По словам Зеленского, накануне, 24 августа, было осуществлено первое эффективное боевое применение отечественного инновационного боеприпаса — украинской дальнобойной ракеты-дрона «Паляниці», разработанной исключительно собственными усилиями для уничтожения наступательного потенциала армии Путина.

Президент Украины добавил, что такие ракет-дроны станут производиться массово, приведя в пример появление большего количества наших дальнобойных ударных беспилотников, результаты работы которых, граждане страны видят практически ежедневно.

Ранее мы писали о том, как Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости.