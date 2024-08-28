Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Европейской правды», от кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа прозвучало предсказуемое заявление — якобы наступление Сил обороны в Курской области (РФ) может послужить поводом для начала глобального вооруженного конфликта, попросту, — «Третьей мировой».

В частности, одиозный миллиардер резко высказался относительно «прорыва в России», судя по всему, указав на заход ВСУ в Курскую область 6 августа, подчеркнув необходимость отказа Украины от наступления на территории государства-террориста:

Посмотрите, что происходит в Украине. Они наступают в России. Вы получите Третью мировую войну.

Отдельно Трамп добавил свой несколько приевшийся нарратив о миролюбивой позиции, при условии, что победит в ноябрьских президентских выборах в США:

Еще до того, как я займу Овальный кабинет… Я урегулирую ужасную войну между РФ и Украиной, и я сделаю это очень быстро.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Трамп рассказывал, при каких условиях признает проигрыш в президентской кампании.