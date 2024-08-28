Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в официальном Telegram-канале главы Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова, российско-захватнические войска днем среды сбросили корректируемую авиационную бомбу (КАБ) на центральные районы Купянска.

Поначалу глава Харьковской ОВА сообщал касательно трех пострадавших, а также о повреждении помещения городской администрации: бригады медиков, оперативно выехавшие на место инцидента, приступили к оказанию всей необходимой помощи травмированным гражданам.

Впрочем, позднее Синегубов уточнил информацию, касающуюся обновленного количества пострадавших из-за российской атаки на Купянск — численность раненых мирных жителей увеличилась до восьми человек.

Ранее наш информационный портал писал о том, что оккупанты снова, второй день подряд, обстреляли Кривой Рог в Днепропетровской области.