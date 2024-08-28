Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канал КГВА (Киевской городской военной администрации), представители Совета обороны столицы на сегодняшнем заседании рассмотрены вопросы, касающиеся оптимизации мобилизационной кампании.

В частности, в эту среду, 28 августа, уточнили перечень работников администраций центров, в которых станут работать наиболее квалифицированные сотрудники РГА Киева, районных ТЦК/СП и отделений ГУ Нацполиции Киева, а также смогли определиться с составом здравоохранительных структур, предназначенных для координирования и контролирования работы медиков, включенных в военно-врачебные комиссии (ВВК).

Кроме того, уточнено время работы администрации объединенных центров мобилизации для улучшения качества медосмотров и профессионально-психологического отбора в заранее определенные сроки для обеспечения надлежащей пропускной способности объединенных центров.

Ранее наш информационный портал писал о том, что рассмотрение законопроекта о мобилизации украинцев до 25 лет перенесено на неуказанный срок.