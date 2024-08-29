Как информирует «НБН» со ссылкой на шведского вещателя SVT, исполнители ABBA обратились к экс-главе Белого дома Дональду Трампу, потребовав прекращения использования их музыкальных треков для продвижения его предвыборной кампании.

Как стало известно, на многотысячном митинге, собранном в поддержку президентской гонке Трампа в штате Миннесота, был включен известнейший хит группы «The Winner Takes it All». Судя по всему, подобным образом одиозный миллиардер попытался намекнуть на неизбежность своей победы в выборах президента США.

Шведская звукозаписывающая компания, являющая правообладателем, подчеркнула:

Вместе с членами группы ABBA мы обнаружили, что появились видеозаписи того, как на мероприятии Трампа использовалась музыка группы ABBA. Тогда мы попросили, чтобы такое использование было немедленно прекращено и удалено.

Ранее наш информационный портал писал о том, что на днях американские правоохранители смогли задержать злоумышленника, угрожавшему Трампу убийством в Сети.