Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канале «Беларускі Гаюн», авиации Беларуси впервые за все время содействия стране-агрессору, пришлось сбить ударный беспилотник.

Как стало известно, истребителю ВВС РБ не менее 20 минут пришлось гоняться в небе за «дружественным» нарушителем, и лишь спустя 24 минут после вторжения, в 3 часа 55 минут, жители Ельского района Гомельской области услышали серию взрывов, а также наблюдали яркую вспышку в горизонте.

Таким образом, вышеописанный инцидент, судя по всему, стал первым зафиксированным случаем, когда беларусский истребитель открыто попытался ликвидировать реальную военную цель в небе, — российский дрон-камикадзе типа «Герань-2/Шахед».

Фото — t.me/Hajun_BY

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