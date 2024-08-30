Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу Минобороны США, разместившую заявление заместителя спикера Пентагона Сабрины Сингх, в американском оборонном ведомстве располагают информацией, касающейся потери Воздушными силами ВСУ первого истребителя F-16.

По словам Сингх, она ознакомилась с сообщением относительно авиакатастрофы F-16 в Украине, но не имеет информации об оказании помощи со стороны США в расследовании обстоятельств инцидента. Кроме того, Киев не направлял Вашингтону соответствующих запросов.

Спикер Пентагона отдельно подчеркнула — лишь украинская сторона сможет прокомментировать вопрос данной катастрофы, а Минобороны США не уполномочено подтверждать информацию о причинах аварии.

Кроме того, Сингх отдельно выделила:

…США не комментируют детали инцидента или подробности относительно возможного сбоя электронного оборудования на борту истребителей.

Ранее мы писали о том, что Амстердам не будет ограничивать Украину в применении F-16.