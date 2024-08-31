Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в Telegram-канале движения сопротивления «АТЕШ», «вторая армия мира» продолжает интенсивно перемещать склады с боеприпасами, автотопливом и мобильными АЗС из-за регулярных ударов Украины по ним.

В соответствии с информацией, которой располагает агентурная сеть «АТЕШ», для осуществления вышеописанных целей, «власти» РФ начали строительство трассы возле поселка Тимашовка в так называемом «Красногвардейском районе». Впрочем, партизанам удается своевременно отслеживать все перемещения бензовозов дорогами полуострова, с одновременной видеофиксацией новых мест хранения.

В «АТЕШ» резюмировали:

Мы внимательно следим за передвижениями оккупационных войск и оперативно передаем информацию Силам обороны Украины. Оккупанты не спрячутся!

Фото — t.me/atesh_ua

Ранее мы писали о том, как российские пограничники активно готовятся к обороне Крымского полуострова.