Как информирует «НБН», со ссылкой на материал «Европейской правды», по мнению главы чешского внешнеполитического ведомства Яна Липавского, РФ ведет войну против всего Запада, а не только против Украины, и если позволить Путину победить, то это сформирует «фундаментально опасную и шаткую Европу».

По словам Липавского, весьма наивно предполагать — если Россия одержит победу в Украине, то путинские войска остановятся на западных границах. В частности, Москва довольно искаженно рассматривает суверенитет и целостность государств-соседей и свободу их граждан, потенциально намереваясь привести все указанное к единому «российскому видению».

Глава МИД Чехии добавил — страна-агрессор понимает лишь твердость и силу, и именно подобный инструментарий должен быть задействован, так как «российская агрессия не имеет границ, если мы сами их не установим», но для этого необходима «смелость действовать».

Ранее мы писали о том, почему Белый дом отказался отправлять свой техперсонал для обслуживания F-16 в Украине.