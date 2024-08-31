Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал Десантно-штурмовых войск ВСУ, более 5 танков армии Путина перешли «на службу» к Галицким десантникам.

В частности, с момента начала наступления в Курской области, десантники «восьмидесятки» смогли взять в качестве трофеев 7 вражеских танков, включая 1 «инновационный» Т-90М, 4 Т-80 БВМ и 2 Т-72.

По словам военнослужащего Богдана, он всегда мечтал «затрофеить» российский танк» — именно этот боец, при поддержке побратимов и сотрудников СБУ, сумел захватить ряд новеньких Т-80 БВМ под Суджей в первые дни прорыва на Курщину.

Офицер-танкист Галицкой бригады Дмитрий добавил: вышеуказанные «панцерники» будут неплохим пополнением, тем самым усилив «танковый кулак» Львовских десантников в предстоящих боях с путинскими войсками.

Ранее мы писали о том, что ВСУ разгромили российских штурмовиков под Торецком, пополнив «обменный фонд».