Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канал оборонного ведомства государства-террориста, российским силам и средствам ПВО в течение этой ночи якобы удалось перехватить и уничтожить 158 украинских дронов-камикадзе над центральными регионами РФ, в том числе 9 над столицей и Московщиной.

В российском Минобороны утверждают — десятки украинских беспилотников пытались «пробиться» в Курскую, Брянскую, Рязанскую, Московскую, Калужскую, Липецкую, Тульскую, Тамбовскую, Смоленскую, Орловскую, Тверскую и Ивановскую области, но, якобы, были ликвидированы.

Впрочем, в российских Telegram-каналах опровергли заявления «родного» ведомства, опубликовав видео с последствиями дроновых «прилетов» по двум электростанциям — в Московской и Тверской областях, а также с возгоранием на Московском НПЗ:

Ранее наш информационный портал писал о том, что Собянин жаловался на массированную атаку БПЛА на Москву.