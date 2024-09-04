Как информирует «НБН» со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), «вторая армия мира» переместилась юго-восточнее Покровска, и уже не находится на расстоянии 11 километров от данного города, как фиксировалось на прошлой неделе.

Аналитики ISW сослались на Сергея Цехоцкого, являющегося офицером 59 отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка, задействованной под Покровском: украинская армия отступила из Новогродовки (юго-восточнее Покровска), чтобы сохранить жизни защитников.

Кроме того, если верить российским «военкорам», путинские войска взяли под контроль Невельское (юго-восточнее Покровска), продвинувшись северо-западнее от указанного поселка, а также прошли севернее Желанного Первого и юго-западнее Лысовки, что, впрочем, не подтверждается геокадрами.

Помимо всего вышеописанного, военные обозреватели полагают — армия Путина находится, приблизительно, в 8 километрах от Покровска, что соответствует оцениванию Института изучения войны касательно темпов продвижения РФ в этом районе.

Фото — understandingwar.org

Ранее мы писали о том, что армия Путина сменила тактику для интенсификации наступления на Покровск.