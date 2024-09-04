Как информирует «НБН» со ссылкой на собственные источники «РБК-Украина», Дмитрию Кулебе, вероятно, предложат встать во главе одной из важных структур Украины за рубежом.

Предполагается, что дело касается назначения в Брюссель, в котором, помимо диппредставительств нашей страны при Евросоюзе и Североатлантическом Альянсе, есть и посольство Украины. В частности, речь может идти о должности в оптимизированном посольстве Королевства Бельгия и Великого Герцогства Люксембург, объединенных в одну структуру.

Неуказанный собеседник «РБК-Украина» подчеркнул потенциальную возможность сохранения Кулебой относительно привычной сферы работы:

Но сейчас, с учетом нашей интеграции в ЕС и НАТО — это направление надо будет серьезно усилить.

Ранее наш информационный портал писал о том, как Кулеба объяснял важность ратификации «Римского статута» Украиной.