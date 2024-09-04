Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Интерфакс-Украина», президент Владимир Зеленский полагает — вышеописанные решения о внедрении кадровых изменений в правительстве необходимы для формирования обновленной структуры, а также с целью усиления нашей страны на различных этапах.

По словам Зеленского, он уже неоднократно сообщал о потребности «перезагрузить» наше руководство, в частности, министров большинства министерств.

При этом, украинский лидер весьма благодарен уволенным функционерам и всей правительственной команде, работавшей для Украины, ради Украины почти 5 лет. Однако, сейчас нужно создать новую структуру [власти], и такой подход направлен на усиление нашего государства на разных этапах.

Следует напомнить, что парламентарии поддержали увольнение:

Александра Камышина с должности главы Минстратегпрома;

Руслана Стрельца с поста министра защиты окружающей среды и природных ресурсов;

Дениса Малюськи с поста министра юстиции.

Ранее мы писали о том, что СМИ узнали, на какую должность могут перевести главу МИД Дмитрия Кулебу.