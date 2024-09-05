Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, опубликованные в официальном Telegram-канале главы Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александра Прокудина, в этот четверг, армия Путина вновь нанесла удары по прифронтовому городу.

По словам главы Херсонской ОВА, российско-оккупационные войска осознанно обстреляли два медицинских учреждения, расположенные в центральных районах указанного города: в результате серии «прилетов», постройки подверглись разрушениям — повреждены кровли, несущие стены, а также выбиты оконные проемы.

Кроме того, Прокудин добавил, что в соответствии с предварительной информацией, незначительные ранения осколками окон получили два медицинских работника.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в МВД сообщали о возросшем количестве жертв российского удара по Полтаве, совершенного 3 сентября.