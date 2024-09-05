Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, на днях правительством принята серия важных решений, направленных на усиление государства.

По словам Шмыгаля, сделан весьма важный шаг, позволяющий упорядочить предоставление, и, судя по всему, оплату ЖКУ (жилищно-коммунальных услуг). Вскоре в стране начнет работать система, автоматизирующая привычные процессы, и одновременно внедряющая ряд доступных и удобных сервисов, что должно оптимизировать процесс учета бытовых потребителей, дав возможность лучше контролировать, в том числе, и качество «коммуналки».

В частности, пользователи получат доступ к электронному кабинету, в котором смогут получить все сведения об управляющих компаниях, исполнителях услуг, их стоимости и тарификации, ознакомиться с результатами рассмотрения своих обращений, а также смогут заключать или расторгать договора поставщиками в онлайн-формате.

Вышеописанную платформу свяжут с прочими информационными системами, что обеспечит стабильный обмен данными.

Ранее мы писали о том, что в ПФУ напоминали, кто из родственников ветеранов сможет получить льготы на «коммуналку».