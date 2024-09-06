Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-профиль Павла Дурова, его обвинили в неправомерном применении мессенджера прочими пользователями, так как власти Франции не получали своевременных ответов от компании, разработавшей приложение.

По словам Дурова, арест был совершенно неуместным, и весьма удивил его по ряду нижеуказанных причин:

у Telegram есть официальный представитель в ЕС, принимающий и отвечающий на все запросы европейских структур;

у Франции имелось множество способов выйти на контакт с ним, чтобы попросить о помощи (Дуров часто посещал диппредставительство Парижа в Дубае и создавал «горячую линию» на своей платформе для противодействия терроризму во Франции);

если правительство страны проявляет недовольство качеством Интернет-сервиса, надлежащая практика предусматривает начало судебного процесса против компании, а не ее владельца.

Собственник Telegram подчеркнул — существенное возрастание количества пользователей мессенджера (до 950 млн), спровоцировало возникновение проблем, облегчившим злоупотребление платформой для злоумышленников.

Ранее мы писали о том, что Telegram давал комментарий относительно ареста Дурова.