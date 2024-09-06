Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление главы Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина, озвученное в период трансляции телемарафона на YouTube-канале «ТСН», в Покровске, рядом с которым не прекращаются тяжелые бои, остаются десятки тысяч человек.

По словам Филашкина, сейчас на территории Покровской общины остается 35 000 человек, а в самом городе — 24 500 граждан. При этом, несовершеннолетних в общине — 1 600, в Покровске — 929.

Глава Донецкой ОВА добавил — на протяжении последнего месяца, более 20 000 человек удалось выехать из Покровска (включая более 3 000 детей), но оставшееся население не торопится с эвакуационными мероприятиями.

Следует отметить, что граждане, эвакуированные из данного города, предпочитают ехать в Полтавскую, Кировоградскую, Закарпатскую и Киевскую области, но наибольшую помощь в переселении оказывают власти Днепропетровщины.

Ранее наш информационный портал писал о том, что сегодня, 6 сентября, РФ обстреляла Павлоград в Днепропетровской области — пострадали не менее 50 человек.