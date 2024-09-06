Как информирует «НБН» со ссылкой на объяснение заместителя спикера Пентагона Сабрины Сингх, размещенное на официальной странице Минобороны США, теперь Вашингтон запрещает Украине осуществлять дальнобойные удары по РФ своим оружием не только опасаясь эскалации «конфликта».

По словам Сингх, образовался дополнительный негативный фактор, оправдывающий подобные ограничения со стороны США. В частности, у Пентагона есть весьма ограниченная численность как ракет ATACMS, так и идентичных средств большого радиуса действия.

Впрочем, замспикера Пентагона высказала уже привычную риторику:

И, конечно, одна вещь, которую мы всегда оцениваем, — это эскалация, и это то, о чем мы очень четко говорили с самого начала.

При этом Сингх уверила — Силы обороны эффективно применяют ATACMS в восточной и южной части Украины, куда США помогают защитникам «направлять боевую мощь».

Ранее мы писали о том, что Пентагон не считает, что F-16 в Украине сбили «дружественным огнем» предоставленной ПВО.