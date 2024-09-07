Как информирует «НБН» со ссылкой на «Радио Свобода», в районе Воронежа, вследствие атаки дроном-камикадзе, начался масштабный пожар на складе с боеприпасами, и потому снова объявлена эвакуацию, на этот раз — из нескольких населенных пунктов.

По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, над Острогожским районом «обнаружили и подавили» ударный беспилотник, после падения обломков которого, вспыхнуло возгорание, перешедшее на взрывоопасные предметы, а потом, — «началась детонация».

Позднее Гусев написал — вскоре начнутся эвакуационные мероприятия, которые затронут жителей ряда населенных пунктов региона.

При этом, в российских мониторинговых Telegram-пабликах пишут — дрон-камикадзе угодил в склад с боеприпасами, а процесс детонации не утихает довольно продолжительное время, что можно рассмотреть на видео ниже:

Ранее мы писали о том, что Сикорский рассказывал, при каком условии Польша могла бы сбивать ракеты РФ над Украиной.