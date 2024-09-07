Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Telegram-канала BBC, глава польского внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский уверен — его государство располагает законным правом на уничтожение в воздушном пространстве Украины российских воздушных целей, при условии, что те представляют опасность для украинских атомных электростанций.

В частности, Сикорской ответил — Варшава установила собственные «красные линии», касающиеся войны РФ против Украины, и Польша могла бы «приземлять» российские БПЛА и ракеты над нашей страной.

Глава МИД Польши напомнил о последствиях Чернобыльской ядерной катастрофы, и считает, что такой инцидент может повториться, если бы хоть один из российских дронов-камикадзе или ракета собьются с курса и залетят не в Польшу или Румынию, как уже фиксировалось, а угодят по одной из украинских АЭС.

Сикорский акцентировал, но добавил, что это его «субъективное мнение»:

Я считаю, что мы должны помочь Украине защитить ее АЭС от таких заблудившихся российских ракет.

Ранее мы писали о том, что Польша поможет отстроить Львов после ракетного удара РФ.