Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Bloomberg, ряд стран-союзников опасается — Силы обороны вынуждены будут отказаться от подконтрольных территорий Курской области, если армия Путина перейдет к более масштабным контрнаступательным действиям.

В частности, по мнению директоре Программы международной безопасности в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований Сетом Джонсом пока не наблюдается доказательств того, что украинская армия обустраивает углубленные укрепления для усиления защиты «зачищенных» земель Курщины, что якобы свидетельствует об одном — ВСУ «на самом деле не готовятся к масштабной, долгосрочной обороне».

Джонс отмечает — украинское командование, судя по всему, рассчитывает на возможность оперативного отступления из Курской области (если давление со стороны ВС РФ нарастет), однако при этом оставляет открытой потенциальность продолжения наступление с одновременным захватом большей площади вражеских территорий.

Следует отметить, что российский генералитет перебросил на защиту Курской области «десятки тысяч» военных, предназначавшихся для интенсификации наступления в Украине, впрочем, пока в атакованном российском регионе не наблюдается притока «живой силы» противника.

Ранее мы писали о том, что Зеленский на «Рамштайн» высказывался об успехах Сил обороны в Курской области.