Как информирует «НБН» со ссылкой на материал The Guardian, в новом отчете от Informa Connect Academy указано — при нынешних темпах получения прибыли (состояние растет, в среднем, на 110 процентов/ежегодно), Илон Маск, судя по всему, сможет рассчитывать на титул «первого триллионера планеты» к 2027 году.

Согласно статистике так называемого «Индекса миллиардеров», Илон Маск, владеющий SpaceX, Tesla и X-платформой, и так возглавляет рейтинг самых богатых людей мира с состоянием в 251 млрд долларов.

По прогнозам аналитиков, Гаутам Адани, основатель индийского бизнес-холдинга, окажется следующим триллионером к 2028 году, если его годовой темп роста состояния сохранится на уровне 123 процентов.

Дженсен Хуанг, глава технологической корпорации Nvidia, и Праджого Пангесту, индонезийский энергомагнат, станут триллионерами к 2028 году.

Настомир Бернар Арно, собственник LVMH, и Марк Цукерберг, руководитель Meta (Facebook, Instagram и прочее), станут триллионерами к 2030 году.

Ранее мы писали о том, что Маск объяснял, почему запретил включать Starlink возле Крыма.