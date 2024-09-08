Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канал ГУР Минобороны, под удар украинских киберспециалистов попали предприятия, изготавливающие комплектующие для радиоэлектронной базы, запчасти для вражеского оружия и оборудования для металлообработки.

Урон нанесен ресурсам компаний, принимающих прямое участие в развитии объектов «оборонки» страны-агрессора, в частности, «СМКомплект-ЭКу», «КристЕлКому», «КонтурНИИРСу», «Чип-Профу», «Челябинскому заводу промышленной модернизации», «Сибинструменту», «Сметке.ру» и прочим. Также, было затруднено стабильное функционирование пропагандистского «Симферопольского форума».

Кроме того, в результате данной операции специалистам ГУР МОУ удалось получить доступ к 14 серверам и уничтожить внутреннюю структуру врага, посредством удаления системных файлов, баз данных и резервных копий.

Помимо всего вышеописанного, на атакованных ресурсах РФ, киберспециалистами-разведчиками размещены поздравления с Днем военной разведки Украины.

Ранее мы писали о том, что Буданов считает мессенджер Telegram вредным и опасным для Украины.