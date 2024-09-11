Как сообщает «НБН» со ссылкой на детальный материал издания Sky News, коммерческое судно «Port Olya 3» транспортировало около 220 баллистических ракет Fateh-360 малой дальности из Ирана в Россию через акваторию Каспийского моря.

В частности, процесс швартования и стоянки судна, доставившего иранскую «баллистику» в Россию, зафиксирован, как минимум, на одном на спутниковом фотоснимке.

Как стало известно, неделю назад, 4 сентября, сухогруз «Port Olya 3» прибыл в российский порт «Оля» у побережья Астраханской области РФ, что можно рассмотреть на кадрах, сделанных из космоса, и проанализированных командой Sky News Data and Forensics.

Фото — news.sky.com

Кроме того, расследователи, основываясь на подобном документировании перемещения вышеописанного судна, смогли проложить подробный маршрут:

Фото — news.sky.com

Ранее наш информационный портал писал о том, что в украинском МИД отреагировали на возможную передачу Ираном баллистических ракет РФ.