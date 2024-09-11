Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал «Укринформа», заместитель генерального прокурора Алексей Хоменко заявил — вследствие постоянных обстрелов объектов энергетической инфраструктуры со стороны РФ, погибли десятки людей, а финансовый ущерб достиг колоссальных величин.

По словам Хоменко, объекты энергосистемы можно восстановить, поскольку Украине помогают международные партнеры. Однако, помимо материальных потерь, ударами государства-террориста унесены жизни гражданских лиц, включая работников энергетических предприятий.

На текущий момент, зафиксирована гибель 35 гражданских особ, в результате подобных обстрелов. Кроме того, у более, чем ста человек — ранения различной степени тяжести.

Замгенпрокурора акцентировал, сейчас энергосистема понесла убытков на более, чем 1 млрд долларов.

Ранее мы писали о том, что Зеленский называл количество военных преступлений, совершенных армией Путина в Украине.