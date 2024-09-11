Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал Центра национального сопротивления (ЦНС), именно этот оккупированный украинский город, по словам представительницы указанного клуба Карин Беше-Головко, в понимании иностранцев является лицом «русского мира».

Цель данных прокремлевских «французских гостей» — съемка еще одного пропагандистского фильма, который покажет всех «прелести» РФ оккупации и «освобождения» Луганской области от составляющих нормальной и безопасной жизни.

Впрочем, за время оккупации, Луганску фактически пришлось застыть во времени, и в действительности стать ретранслятором того, что такое «русский мир»: города разрушен, здесь нет качественных медицины и образования, общественный автотранспорт произведен во Вторую мировую войну, населению не хватает воды, а также заметен экологический кризис из-за политики Москвы превращать «новые регионы» в свою помойку.

Таким образом, пророссийские пропагандисты помогут легитимизировать оккупационный режим, чтобы помочь стране-агрессору установить долгосрочный режим контроля над захваченными территориями, то есть эти «гости» Луганска не более, чем «французский маргинальный клуб без названия и истории».

Ранее мы писали о том, что гауляйтеры Донетчины жаловались в Москву на кадровый кризис в захваченных регионах.