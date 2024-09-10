В аналитическом материале ISW отмечается, что накануне руководитель внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров встретился с главами МИД Индии и Бразилии. Соратник Путина якобы обсуждал с дипломатами войну в Украине. При этом известно, что китайские и бразильские власти продвигают «мирный план», главные принципы которого выгодны Москве, информирует «НБН».

Также американские эксперты обратили внимание на высказывания российского министра о Формуле мира Владимира Зеленского. Он назвал план украинского лидера по завершению войны, который основан на принципах международного права, «ультиматумом» для РФ. По словам Лаврова, по этой причине в Москве никогда серьезно не рассматривали соответствующие предложения Киева.

В ISW заявили, что такая деятельность Кремля свидетельствует о том, что он пытается повлиять на международные посреднические усилия по завершению войны в Украине, открыто демонстрируя нежелание вести добросовестные переговоры.

Напомним, СМИ заявили, что канцлер ФРГ Олаф Шольц якобы готовит свой «мирный план», к выполнению которого он хочет вынудить Украину любой ценой.