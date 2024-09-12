Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в официальном Telegram-канале советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, помимо пехоты, РФ оттачивает навыки артиллерийских расчетов.

По словам Андрющенко, местное движение сопротивления, с прошлой недели наблюдает пополнение лагерей подготовки ВС РФ контрактниками. В частности, вновь начал работу полигон, расположенный между Куликово и Бабах-Тарамой: с понедельника здесь осуществляются системные тренировки с применением ствольных типов артиллерийских средств врага.

Советника мэра добавил — после прибытия поезда в морпорт Мариуполя, все три полигона, обстроенные в периметре Мариупольско-Бердянской агломерации оккупантами, начали весьма активно использовать ствольную артиллерию.

Андрющенко указал, о чем свидетельствует такая активность путинских войск:

Подобный уровень наблюдался год назад при подготовке россиянами Авдеевского наступления.

Фото — t.me/andriyshTime

Ранее мы писали о том, что вчера в Мариуполе гремели взрывы, Андрющенко сообщал о «прилетах» по складу и месту базирования врага.