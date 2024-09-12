Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал Politico, в администрации президента США Джозефа Байдена наконец завершают работу над планом, предусматривающим послабление некоторых запретов на применение американских систем вооружения, предоставленных Украине.

Вышеописанный план находится на стадии согласования, однако официальным лицам Вашингтона, Лондона и Киева, в последние дни обсуждавших расширение территории внутри РФ, которую Украина смогла бы поражать западным оружием (США и Британии), удалось добиться определенного консенсуса.

Кроме того, западные функционеры обговорили возможность предотвращения ответных атак со стороны государства-террориста, в частности, согласие США на использование Украиной для ударов вглубь РФ британских ракет большой дальности Storm Shadow, содержащих американские комплектующие.

Предполагается, что такой пересмотр политики, вызван тем, что Пентагон подтвердил — Иран отправил России груз с сотнями баллистических ракет малой дальности.

Ранее мы писали о том, что Шмыгаль сообщал — Британия может разрешить Украине дальнобойные удары вглубь РФ.