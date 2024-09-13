Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Reuters, в контракте по производству указанного БПЛА, полученном из «утекшей» переписки российской компании, указано — «Ижевским электромеханическим заводом» (ИЭМЗ) «Купол», спущено с конвейера 2 500 «Гарпий-А1», в период с июля прошлого и по июль текущего года.

Как стало известно, данные «Гарпии» уже используются против объектов военной и гражданской инфраструктуры Украины, что приводит не только к разрушениям, но жертвам среди населения.

По словам представителя Центра военно-морского анализа США Сэмюэла Бендетта, если информация, касающаяся производственного процесса «Гарпий» подтвердится, это будет свидетельствовать об игнорировании Россией зависимости от иранских разработок дронов-камикадзе.

Эксперт акцентировал:

…РФ теперь сможет больше полагаться на внутренние разработки, а также, очевидно, на КНР, поскольку обе стороны в этой войне зависят от многих китайских компонентов для производства БПЛА.

Ранее мы писали о том, что британская разведка раскрыла главную опасность для Украины в получении иранских ракет РФ.