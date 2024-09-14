Как информирует «НБН» со ссылкой на материал, обнародованный в Telegram-канале «АТЕШ», партизаны продолжают вскрывать защитную систему временно оккупированного Крымского полуострова.

Агентам «АТЕШ» удалось провести эффективные разведывательные мероприятия побережья Севастополя: в ходе наблюдения установлено — бухты почти пусты, поскольку большинство вражеских кораблей успело покинуть крымские морпорты, и группировка ЧФ РФ лишь изредка появляется в местных водах.

Впрочем, береговую охрану усилили военными катерами, задача которых — ведение круглосуточного патрулирования, в частности, активного отслеживания возможного появления украинских аквадронов у берегов Крыма.

Также, взамен корабельных систем ПВО, оккупанты интенсивно разворачивают мобильные радиолокационные станции, стремясь защитить весь полуостров.

Фото — t.me/atesh_ua

Фото — t.me/atesh_ua

Фото — t.me/atesh_ua

Фото — t.me/atesh_ua

Ранее мы писали о том, что РФ пополняет подразделения оккупантов курсантами военных вузов из-за потерь на фронте.