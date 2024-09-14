Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, размещенные в официальном Telegram-канале главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, в ночь на 14 сентября, напряженная боевая работа сили средств ПВО не прекращалась в течение более, чем трех часов.

По словам Кипера, вследствие падения фрагментов сбитых БПЛА в пригороде Одессы на частное домохозяйство, разрушены 3 постройки, жилой дом и гараж. Пострадавших, к счастью, нет.

Также, в Одесском районе, падением частей «Герани-2/Шахеда» на жилой сектор, спровоцировано возгорание кровли частного дома: пожар, охвативший площадь в 10 «квадратов», оперативно ликвидирован хозяевами.

На другой локации, в результате атаки РФ, загорелось авто и складское помещение: сотрудникам ГСЧС удалось экстренно затушить огонь.

В Измаильском районе, ударом государства-террориста, повреждена стена ангара, оконные проемы и двери в дачном доме, без последующего возгорания.

Согласно предварительной информации, ни погибших, ни раненых, к счастью, нет.

Фото — t.me/odeskaODA

Фото — t.me/odeskaODA

Фото — t.me/odeskaODA

Ранее мы писали о том, что РФ более года производит новый ударный БПЛА из китайских деталей.