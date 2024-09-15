Как информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал «VictorPinchukFoundation», глава польского внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский полагает — страны Западной Европы обязаны скорректировать подход к предоставлению соцпомощи украинцам-беженцам.

Исходя из слов Сикорского, украинских мужчин от 18 до 60 лет необходимо «мотивировать» к возвращению домой, аннулировав европейские «экономические преференции».

Как пример, глава МИД Польши указал на ФРГ, в которой украинцам гарантируют выплаты существенной соцпомощи — более 500 евро/ежемесячно, а с учетом компенсации затрат на проживание, сумма может достигать не менее 1 000 евро/ежемесячно на человека, включая мужчин. Сикорский подчеркнул — аналогичные суммы украинцам-беженцам начисляют и во Франции, и в Нидерландах.

Прямая речь глава МИД соседнего дружественного государства:

Есть простой метод помочь Украине — прекратите оказывать помощь украинцам, которые подлежат мобилизации. Сокрытие от призыва — это не повод для финансовой помощи. Просто прекратите им платить.

Ранее мы писали о том, что Сикорский рассказывал, при каком условии Польша могла бы сбивать ракеты РФ над Украиной.