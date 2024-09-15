Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в официальном Telegram-канале главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, стали известны некоторые детали, касающиеся последствий попаданий российско-оккупационных войск по гражданским объектам в административном центре региона.

Вчера, 14 сентября, около 11 часов 20 минут вечера, вражеская авиация сбросила две корректируемые/управляемы авиабомбы (КАБа), вследствие чего возникло возгорание в помещении учебного заведения, а также вспыхнула сухая трава в Киевском районе.

В ночь на воскресенье, 15 сентября, около 12 часов 13 минут, «освободители» попали в землю на территории больницы в Киевском районе, выбив стекла в здании поликлиники.

К счастью, как вечером, так и ночью, обошлось без пострадавших.

Синегубов поблагодарил сотрудников всех экстренных служб, которые успели оперативно ликвидировать последствия вражеских попаданий.

Ранее мы писали о том, что Кипер показывал последствия вчерашней ночной атаки «Шахедов» на Одесскую область.