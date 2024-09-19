Как информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-профиль ГУ ПФУ Донетчины, пожилым гражданам выгоднее отложить «уход на покой», что позволяет увеличить размер пособия по возрастной нетрудоспособности.

В частности, при отложенном выходе на «заслуженный отдых», размер пенсионного пособия поднимается в нижеуказанном порядке:

на 0,5 процента — с каждого полного месяца страхового стажа, начиная с идентичного временного отрезка, последующего за сроком достижения пенсионного возраста, при отказе от «ухода на покой» до 5 лет;

на 0,75 процента — с каждого полного месяца страхового стажа, начиная с идентичного временного отрезка, последующего за сроком достижения пенсионного возраста, при отказе от «ухода на покой» от 5 лет.

При этом, необходимо помнить — учитываются лишь полные месяцы трудового/страхового стажа.

Для подтверждения вышеописанной, следует обратиться с надлежащей заявкой в органы Пенсионного фонда Украины до момента наступления возраста выхода на «заслуженный отдых».

Ранее мы писали о том, что в ПФУ рассказывали, как подать онлайн-заявку на личный прием в сервисном центре.